E-Scooter : Jetzt dürfen auch Elektromobile mit

Saarbbrücken Saarbahn GmbH sagt, worauf Nutzer der Kleinfahrzeuge in Bussen achten müssen.

Rund 60 Prozent der 130 Saarbahn-Linienbusse können dank ihrer Ausstattung Elektromobile befördern. Busse, die sich für den Transport eignen, sind mit einer Plakette an der Fahrzeugfront und an der zweiten Tür gekennzeichnet. Linienbusse benötigen einen ausreichend großen Stellplatz, der mit einem Bügel zur Gangseite mit einem Überstand gesichert sein muss.

Elektromobile dürfen für die Beförderung in Linienbussen nicht länger als 120 Zentimeter sein. Da in den Bussen keine Wendemöglichkeit besteht, müssen sie rückwärts über die Klapprampe in den Bus gefahren werden können. Für die Zulassung erforderlich ist eine zusätzliche Feststellbremse, die für die Rückwärtseinfahrt in den Bus geeignet ist und bestimmte Beschleunigungskräfte aushält.