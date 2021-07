Warum Männer Buchhandlungen betreten : Eine Geschichte vom lustvollen Scheitern

Wer sich nichts (zu)traut, hat nicht wirklich Spaß im Leben. Manchmal können selbst Niederlagen zu etwas führen; zu einem humorvollen Buch zum Beispiel.

Humor kann Hochleistungsdenksport sein. Es gibt zum Beispiel Witze, für die gilt: Je kürzer sie sind, desto länger dauert es, bis sie im Gehirn dort angekommen sind, wo der Humor erkannt wird. Witze also, bei denen das Lachen oder zumindest ein Lächeln mit etwas Zeitverzögerung kommt. „Geht ein Mann zum Arzt“, ist so ein Witz. „Geht ein Journalist an einer Kneipe vorbei“, lautet ein anderer. Sätze, die mit „Geht ein...“ oder „Kommt ein...“ anfangen, geraten deshalb schnell unter Humorverdacht.

„Kein Witz“, schreibt Axel Seip deshalb gleich hinter den Satz, mit dem sein Buch anfängt: „Kommt ein Mann in eine Buchhandlung.“ Der Kölner Axel Seip war Schauspieler, Lehrer und Journalist. Und Buchhändler. Darum geht es in seinem Buch, das in diesen Tagen im Saarbrücker Geistkirch-Verlag erschienen ist. Vor allem aber beschreibt der Mann, der, wie er erzählt, „vom Büchernarren zum Narren der Bücher“ wurde, das, was der Buchtitel verspricht: „Lustvolles Scheitern“.

Ganz humorfrei ist der Satz „Kommt ein Mann in eine Buchhandlung“ aber doch nicht. Denn Männer gehen offenbar ähnlich ungern in Buchläden wie zum Arzt. Was daran liegen mag, dass wie Seip schreibt, jeder sechste Mann in seinem ganzen Leben kein einziges Buch liest. Frauen mögen Bücher deutlich mehr. Nur jede zwölfte Frau lese nie im Leben ein Buch. Wobei: Wenn ein Mann eine Buchhandlung betritt, heißt das noch lange nicht, dass er einer derer ist, die Bücher lesen. In dieBuchhandlung, die Axel Seip sieben Jahre lang betrieben hat, kamen Männer unter anderem, um ein Geschenk für ihre Frau abzuholen, auf die Toilette zu gehen oder zu fragen, ob es in der Nähe eine Tankstelle gibt. Kein Witz.