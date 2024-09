„Es ist irre, diese Stimme zu hören“ Saarbrücker Keyboarder und Studiobetreiber Bernhard Wittmann trat mit Heino in den USA auf

Schon seit Längerem hat sich der Saarbrücker Keyboarder und Studiobetreiber Bernhard Wittmann in der Schlagerszene einen guten Namen gemacht. Dass ihn aber ausgerechnet der deutsche Schlager mal nach New York bringen würde, hätte er sich nicht träumen lassen. Möglich machte das ein Engagement bei Heino, der tatsächlich auch in den USA Fans hat. Unter anderem Frédéric Prinz von Anhalt, den Witwer von Zsa Zsa Gabor.