Meinung Stadtverwaltung Saarbrücken muss machen, nicht nur managen

Die Latte liegt hoch für die Umsetzung der „Nachhaltigkeits-Strategie“ der Stadt Saarbrücken. Sie nennt viele gute Ideen und zeigt, dass einiges auch schon angegangen wurde. Doch Papier ist bekanntlich geduldig. Schließlich steht die Umsetzung der Maßnahmen ausdrücklich unter Finanzierungsvorbehalt. Das angekündigte „Nachhaltigkeits-Management“ muss zudem effizient und nachhaltig arbeiten. Ein erster Nachhaltigkeitsbericht soll jedenfalls bereits für dieses Jahr erstellt werden, so das ambitionierte Ziel. Regelmäßig will man dann evaluieren, wie man voran kommt. Bis 2030 ist es nicht mehr so lange.