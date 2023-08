SZ hat sich im Viertel umgehört So fällt das Urteil über die Saarbrücker Sommerstraßen aus

Die Sommerstraßen im Nauwieser Viertel in Saarbrücken haben ihre Bewährungszeit hinter sich. Die SZ hat sich im Viertel umgehört, welche Erfahrungen Passanten gemacht haben. Eberhard Nest ist skeptisch: „Ich habe viel Kritik von den Anwohnern mitbekommen. Die Idee fand ich gut, aber man darf nicht nur die Schokoladenseite sehen. Die Ausweichflächen, um die Autos zu parken, waren nicht so überzeugend. Aber es war schön, mal wieder Kinder auf den Straßen spielen zu sehen. Früher konnte man das auch ohne Sommerstraßen tun“, so der 79-jährige Rentner aus Saarbrücken.