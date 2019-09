Konzerte : Viermal Saarbrücker Sommermusik

Saarbrücken Auch wenn der Sommer sich allmählich neigt, die Saarbrücker Sommermusik steht noch in Saft und Kraft. Vier Konzerte bietet das Festival in dieser Woche. Am Donnerstag, 12. September, 20 Uhr, gibt es Klarinetten-Quintette in der Schinkelkirche in Bischmisheim.

Es spielen Timothy Braun, Emilia Gausse, Denis Theis, Min-Jung Suh-Neubert und Jan Creutz.

Auf den Hauptfriedhof geht die Sommermusik am Freitag, 13. September, 20 Uhr. „Vom Werden zum Vergehen“ heißt eine Textcollage mit Percussion, die Bernd Reutler, Peter Tiefenbrunner und Oliver Strauch in der Neuen Einsegnungshalle (Dr.-Vogeler-Straße 21) vorstellen.