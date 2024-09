Kirsti Alho bei der Saarbrücker Sommermusik Saarbrücker Sommermusik mit Kirsti Alho: Finesse, die einem die Sprache verschlägt

„Auf den Tag 207 Jahre ist es her, dass Theodor Storm geboren wurde“, sagt Kirsti Alho. Theodor Storm. Moment mal. Das war doch der Autor vom „Schimmelreiter“. Dieser etwas unheimlichen Novelle um den Deichfürsten aus dem hohen Norden. Damals dem Leser in den kleinen gelben Reclam-Bändchen dargebracht. Damals, aber nicht an diesem Abend.