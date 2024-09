Saarbrücker Sommermusik 2024 Sommermusik: Erfolgreicher Start und Ausblick auf weitere Konzerte

In der zweiten Halbzeit stehen noch eine Reihe von Konzerten an. Als Höhepunkte bewirbt das Kuturamt unter anderem ein Konzert am Freitag, 6. September. Um 21 Uhr, steht im Terminus ein Konzert mit „Ro Gebhardt & the Nu's feat. Jan von Klewitz“ auf dem Programm. „Der erfahrene Gitarrist Ro Gebhardt, bekannt für seine Auftritte auf internationalen Bühnen wie dem Blue Note in New York und dem Duc de Lombard in Paris, präsentiert sich diesmal in einem Jazz/Latin-Quartett. Gemeinsam mit dem Alt-Saxophonisten Jan von Klewitz und einer jungen Rhythmusgruppe mit Alec Gebhardt (Bass) und Jonas Drobczynski (Schlagzeug) bringt Gebhardt eine Mischung aus ausgefallenen Arrangements, bekannten Jazz-Latin-Blues-Stücken und eigenen Kompositionen auf die Bühne“, heißt es in der Pressemitteilung.