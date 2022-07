Saarbrücker Sommermusik startet im August : „Mensch sein heißt, dem Leben ein Gleichnis entgegensetzen“

Saarbrücken Der Sommer ist schon lange da. Jetzt kommt auch die Saarbrücker Sommermusik. Nach zwei Pandemie-Ausgaben ist das Festival nun mit vollem Programm zurück. Los geht es am 5. August.

Die Sommermusik startet am Freitag, 5. August. Bis zum 3. Oktober gibt es rund 30 Konzerte an unterschiedlichen Orten der Stadt. Und wie immer bei der Sommermusik, ist der Eintritt frei.

Zum Abschluss am Montag, 3. Oktober, spielt das Kammerorchester Ricercare. Neben Werken von Paul Hindemith führt das Orchester ein Streichquartett von Dmitri Schostakowitsch auf. Außerdem wird es eine Vorführung eines neuen Stücks des Komponisten Christoph Thewes geben, in dem zwei Schlagzeuger als Solisten auftreten.

Thematisch widmet sich die Sommermusik 2022 der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. In dieser Zeit wurden in vielen Ländern revolutionäre Tendenzen stärker, die intolerante, faschistische und kommunistische Ideale verfolgten. Der Dichter Franz Werfel begann mit expressionistischer Lyrik, nahm dann aber einen klassischen Schreibstil an und setzte dem menschenverachtenden Zeitgeist humanistische Ansätze entgegen. Mit den Mächtigen seiner Zeit eckte er in jeder seiner Phasen an, in Deutschland auch, da er Jude war.