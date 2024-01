Secondhandladen Im "Schnickschnack"-Laden in Saarbrücken gibt es viel zum Stöbern und Staunen

Durch lange Regale und etliche Vitrinen mit einer Vielzahl von Gegenständen wühlen sich die Besucher des Gebrauchtwarenhauses „Schnickschnack“ in Saarbrücken. In der Lessingstraße 61-63 finden sie auf 700 Quadratmetern so ziemlich alles, wie ein Flyer verspricht. Das ist nicht übertrieben, denn vom Teelöffel bis zum Plattenspieler gibt es viel zu entdecken.