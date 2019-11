Silvester : Wer knallt, muss auch sauber machen

Wer auch Tage nach Silvester noch Böllerreste vor seinem Anwesen in Saarbrücken liegen hat, wird angeschrieben und aufgefordert, seiner Reinigzungspflicht nachzukommen. Foto: dpa/Clemens Heidrich

Saarbrücken In Saarbrücken stehen erst die Verursacher, dann die Anwohner in der Pflicht. Eine Umweltstreife kontrolliert.

Thomas Kruse ist zufrieden mit seiner SPD und vor allem mit dem städtischen Entsorgungsbetrieb ZKE. Am Neujahrsmorgen wird Saarbrücken zwar stellenweise wie jedes Jahr einem Schlachtfeld gleichen. Für die Beseitigung des Mülls, der vor allem durch Feuerwerk verursacht wird, sollen dann aber nicht mehr die Gebührenzahler aufkommen. „Jeder ist für den Müll, den er verursacht, in erster Linie selbst verantwortlich. Wenn alle Feiernden ihre leeren Flaschen und abgebrannten Böller und Raketen entsorgen, sparen wir Kosten für alle und schonen unsere Umwelt“ , sagt der SPD-Stadtverordnete. Und weil das vielleicht nicht jeder, der in der Silvernacht gern Feuerwerk veranstaltet, das auch so sieht, wird es nicht bei freundlichen Ermahnungen bleiben.

Zum Jahresanfang 2019 hatte der Entsorgungsbetrieb ZKE 15 Tonnen Müll aus der Silvesternacht aufgesammelt. Das hatte die SPD, damals noch Teil der Mehrheitskoalition im Saarbrücker Stadtrat, dazu veranlasst, den ZKE zu beauftragen, etwas gegen den Silvestermüll zu tun. Vor wenigen Tagen hat der Entsorgungsbetrieb dem zuständigen Stadtratsausschuss nun sein Konzept präsentiert.

In Saarbrücken liege der in der Silvesternacht verursachte Müll „zwar weit unter dem der genannten Großstädte, er könnte jedoch durch das achtsame Verhalten der feiernden Bürgerinnen und Bürger zu einem großen Teil vermieden werden“, sagt Judith Pirrot vom ZKE. Im ersten Schritt werde der Entsorgungsbetrieb also an den guten Willen der Saarbrücker appellieren. Im Dezember soll es eine Öffentlichkeits-Kampagne geben. Unter anderem wird am 7. Dezember eine Müllabfuhr-Termininfo für 2020 an alle Saarbrücker Haushalte verteilt. Darin werde der ZKE auch „auf die Problematik hinweisen und für einen achtsamen Umgang mit den Resten der Neujahrsparty werben“, sagt Pirrot. Darüber hinaus wolle man mithilfe der sozialen Medien „auch das jüngere Publikum ansprechen“.

In der Pflicht stehe „als erstes der Verursacher des Abfalls, der die Überreste der Silvesterfete im öffentlichen Verkehrsraum in Saarbrücken selbst beseitigen sollte“, sagt Pirrot – und wird deutlich: „Kommt dieser jedoch seiner Verpflichtung nicht nach, sind dort, wo der ZKE nicht reinigt, die Grundstückseigentümer in der Pflicht zu säubern.“ Das ist aus Sicht des ZKE keine unverbindliche Bitte. Denn in der zweiten Woche nach Neujahr soll es „Überprüfungen der Anliegerreinigung“ durch die Umweltstreife geben. „Hier werden Anlieger, vor deren Anwesen immer noch Böller liegen, angeschrieben und aufgefordert, ihrer Reinigungspflicht nachzukommen“, kündigt Pirrot an.

Judith Pirrot Foto: Michelle Walter/ZKE. Foto: ZKE