Anke Rehlinger und Uwe Conradt im Publikum : „Geniess‘ es Lääwe“-Marathon: Alleinstehender Fisch ist der Höhepunkt bei „M’r sin nit so“ (mit Bildergalerie)

Foto: BeckerBredel 54 Bilder Viele Prominente feierten bei der Fernsehsitzung der M'r sin nit so am Samstagabend

Saarbrücken Die Saarbrücker Karnevalsgesellschaft „M’r sin nit so“ hat am Samstag in die Saarlandhalle Saarbrücken geladen. In sechs Stunden gab es neben guter Laune und Politikerschelte auch zwei Comebacks – das von Willi Jost und der „Goldenen Europa“. Entertainer Schorsch Seitz indes hatte eine Botschaft in eigener Sache.

Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) kam ganz in Grün als Waldfee, Umwelt-Ministerin Petra Berg (SPD) schlüpfte in die Rolle einer knallroten Schaffnerin, der Saarbrücker Oberbürgermeister und seine Frau verkleideten sich als buntes „Fürstenpaar Nassau von Saarbrooklyn“. Aber nicht nur die Polit-Prominenz, die sich zur Aufzeichnung der Fernsehsitzung der Großen Saarbrücker Karnevalsgesellschaft „M’r sin nit so“ am Samstag in der Saarlandhalle Saarbrücken so zahlreich wie selten zuvor versammelt hatte, sorgte für überraschende Kostüme. Auch bei den Akteuren gab es gleich mehrere Momente, mit denen die Zuschauer wohl nicht gerechnet hatten.

„Er ist schon lange nicht mehr aus unserem Programm wegzudenken“, kündigte „M’r sin nit so“-Vize und Sitzungspräsident Ramon Gechnizdjani Entertainer Schorsch Seitz an. Und der verpasste während seines Auftritts gewohnt bekannten Hits wie „Viva Colonia“ saarländische Texte. Doch dann verkündete er zu dem Evergreen „My Way“, dass er 2023 zum letzten Mal in der Fernseh-Sitzung auf der Bühne stehe.

Dienstältester bei „M‘r sin nit so“ macht Platz für Nachwuchs

Das sorgte natürlich für viel Gesprächsstoff bei den Besuchern. Im exklusiven SZ-Gespräch erklärte Seitz die Gründe für seinen Rückzug: Bereits im Jahre 2021 seien drei Ereignisse zusammen gefallen: Die „M‘r sin nit so“ habe ihr 15 mal elf, also 165 Jahre närrisches Jubiläum gefeiert, er habe seit 50 Jahren auf der Bühne gestanden und wäre eigentlich zum 25. Mal bei der TV-Sitzung aufgetreten. „Ein guter Zeitpunkt also, um mich von der ,M’r sin nit so’-Bühne zu verabschieden“, sagte der Entertainer und ergänzte: „Das wurde allerdings durch Corona um zwei Jahre nach hinten verschoben.“

Für ihn stehe fest: „Wenn‘s am schönsten ist, soll man aufhören“. Er sei der älteste und gleichzeitig „dienstälteste“ Akteur bei der „M‘r sin nit so“ gewesen und irgendwann sei es Zeit, dem Nachwuchs Platz zu machen. Dennoch stellte er im SZ-Gespräch klar: „Ich möchte ausdrücklich betonen, dass ich der Bühne weiterhin treu bleibe und mein ‚Beschd of Schorsch Seitz‘-Programm meinem Publikum noch lange präsentiere.“

„De Hausmeischda“ Willi Jost feiert Comeback

Ein anderes Urgestein fehlte bei der TV-Sitzung komplett: Ewald Blum, der viele Jahre in seiner Rolle als Elfriede Grimmelwiedisch zu den Höhepunkten gehörte, konnte aus gesundheitlichen Gründen kurzfristig nicht auftreten. „De Hausmeischda“ Willi Jost, der bei der vorherigen Ausgabe 2020 wegen einer schweren Erkrankung ausgefallen war, feiert dagegen mit Rollator sein umjubeltes Comeback. „Geniess‘ es Lääwe“, sagte er bei seinem Auftritt und ergänzte: „Wenn isch so gesund bleiwe, wie isch jezz krank bin, hall isch durch bis zum Schluss.“ Das Publikum stand von den Plätzen auf, applaudierte Jost lautstark. Dieser war sichtlich berührt, hatte Tränen in den Augen.

Eine junge Namens-Vetterin sorgte für ein weiteres Comeback: 20 Jahre, nachdem sie zum letzten Mal verliehen wurde, kehrte die „Goldene Europa“ in die Saarlandhalle zurück. Sarah Jost schlüpfte im Glitzeroutfit in die Rolle des ehemaligen SR-Showpreises. Sie erinnerte sich an die vielen Promis auf dem roten Teppich, die die Designer-Marke „Zu eng“ trugen, verriet, was auf den legendären After-Show-Partys auf dem Halberg so alles passiert ist und stimmte die Hits einiger Preisträger an: „Die Münchener Freiheit ist keine Lockerung für Corona-Maßnahmen“, erklärte sie den Jüngeren im Saal, die viele der mit dem Award ausgezeichneten vielleicht gar nicht kannten.

Elvis Presley war zwar dagegen nie Preisträger der „Goldenen Europa“, feierte stattdessen bei der Fernsehsitzung seine Premiere. Der aus Wemmetsweiler stammende, saarländische Imitator des „King of Rock’n’Roll“ sorgte stilecht wie sein großes Idol gekleidet, dafür, dass einige im Saal spontan tanzten.

Julanda Jochnachel alias Helene Rauber sorgt für Höhepunkt

Schon Tradition hat der Auftritt von Julanda Jochnachel alias Helene Rauber weit nach Mitternacht. Auch sie hatte überraschende Neuigkeiten. Denn nach ihrem „Escort-Boy“ hat sie nun wieder einen Neuen… einen Fisch, der bei ihr in der Badewanne lebt. Ob beim Partnerportal oder im Fitnessstudio – ihre Bemühungen, einen neuen Mann an ihrer Seite zu finden, waren dagegen erfolglos. Und so sei sie nun offiziell „alleinstehend“. Auch diese Mal war ihre Rede für viele wieder ein Höhepunkt in dem über sechsstündigen Marathon-Programm.

„Julanda Ex“ Willi Fries stieg ebenfalls solo in die Bütt, machte sich über die „Verwirrologen“ in der Corona-Pandemie lustig. Sein Kollege „Der Fidelius“ Christoph Lesch blickte auch musikalisch auf die Pandemie zurück, textete zum Beispiel Udo Lindenbergs „Sonderzug nach Pankow“ in „Entschuldigen Sie, ist das die Schlange für Geimpfte?“ um. Für Live-Musik sorgten zudem die Stimmungsband Beavers und die Krätzjer. Die Sänger thematisierten das geplante Chip-Werk der Amerikaner und die Batteriefabrik im Saarland, schmetterten „Erbarme, die Chinesen kommen“.

Uwe Conradt und 1. FC Saarbrücken nur „drittklassig“

„Till“ Marek Winter, der neben dem „Nissje“ Kirk Rebmann zu den jüngeren Rednern gehörte, wurde dagegen persönlicher, wählte bei seiner „Deppelwahl“ Anke Rehlinger auf Platz drei und bezeichnete OB Uwe Conradt (CDU) wie den 1. FCS als nur „drittklassig“. Doch der Politiker bekannte vor dem Aufzeichnung: „Ich bin absolut entspannt. Das ist ein Brauchtum“. Und auch für Rehlinger stand fest, dass dies einfach zur Fastnacht gehöre: „Ich freue mich sogar darauf.“

Von den Minis bis zu den Aktiven sorgten zudem die Garden und Mariechen für tänzerische Einlagen im Programm. Auch für die neue „Burlesque“-Show der Formation der Tanzschule Bootz-Bohlmann gab es viel Applaus. Und die Revo-Boys ließen zu Michael Jackson & Co. die Puppen tanzen.

Nach den saarländischen Narren heizte zum Finale noch einmal Markus Becker, der europaweit unterwegs ist, kräftig die Stimmung an. Der Partysänger hatte nicht nur seine Hits wie „Das rote Pferd“, sondern auch seinen neuen Song sowie den „singenden Pizzabäcker Fabio“ mitgebracht, mit dem er zusammen „Schatzi, hol mich ab“ anstimmte. Und auch die Polit-Prominenz feierte nahezu vollständig bis halb zwei in der Früh ausgelassen mit.