Interview mit Saarbrücker Fachanwalt zu Baumaßnahmen nach Hochwasser „Jetzt muss schnell entschieden werden“

Jäger Wenn ein öffentlicher Auftraggeber wie die Stadt Saarbrücken Leistungen „einkaufen“ will, also zum Beispiel Bauleistungen oder Planungsleistungen, dann muss er diese öffentlich ausschreiben, damit jeder, der Interesse an diesem Auftrag hat, sich daran beteiligen kann. Dies dient dem größtmöglichen Wettbewerb. Bei Großaufträgen (Bauaufträge netto 5,538 Millionen Euro, Planungsleistungen netto 221 000 Euro) muss eine solche Ausschreibung sogar europaweit erfolgen, ansonsten national. Sie muss auf entsprechenden Internetplattformen bekannt gemacht werden und häufig auch zusätzlich in Zeitungen, wie zum Beispiel in der Samstagsausgabe der Saarbrücker Zeitung. Ein solches Vergabeverfahren läuft sehr formell ab. Alle Bieter müssen in einem transparenten Verfahren gleich behandelt werden. Oberstes Gebot sind die Wirtschaftlichkeit und Verhältnismäßigkeit. Daher gelten für alle die gleichen „Spielregeln“.