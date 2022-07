Verein „Ein Band für die Bildung“ : Saarbrücker unterstützen Kinder in Südafrika

Saarbrücken Sie setzen sich dafür ein, dass auch der Nachwuchs der schwarzen Bevölkerung eine gute Bildung erhält.

Es fing damit an, dass die beiden Saarbrücker nach ihrem Abitur vor 16 Jahren auf Weltreise mit dem Rucksack gingen. „In Südafrika haben wir, wohlbehütet aufgewachsen, zum ersten Mal wirkliche Armut gesehen“, sagt Christen. Damals beschließen sie, dort ein Kinderzentrum aufzubauen und im Saarland herumzufragen, ob jemand dabei hilft. Sie gründen den Verein „Ein Band für die Bildung“. Der Name besitzt eine doppelte Bedeutung: Nicht nur ein Zusammenschluss ist gemeint, sondern auch konkret Bänder, also Armbänder. Sie werden in Südafrika hergestellt, wodurch zum einen arme Menschen einen Job bekommen. Verkauft werden sie zum anderen unter dem Namen „Mon Coeur“ in Deutschland für 11,90 Euro, wovon neun Euro in das Bildungsprojekt fließen.