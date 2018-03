später lesen Heringsmühle Saarbrücker CDU gegen Lkw-Verbot an Heringsmühle Teilen

Die CDU im Saarbrücker Stadtrat ist strikt gegen ein Lkw-Verbot an der Heringsmühle in Fechingen. „Die Forderung der Linken, die Heringsmühle komplett für den Lkw-Verkehr zu sperren, ist einerseits absolut übertrieben, da man die Hauptverbindung zum Flughafen und zu den Gewerbebetrieben in Ensheim nicht generell abschotten kann und zum anderen eine Entscheidung nach dem Sankt-Florians-Prinzip“, sagte Hermann Hoffmann, der verkehrspolitische Sprecher der Saarbrücker CDU-Stadtratsfraktion. Denn dadurch würden die Bewohner an der Provinzialstraße in Fechingen und an der Hauptstraße in Eschringen stärker durch Lkw-Verkehr belastet. Von Jörg Wingertszahn