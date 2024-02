Berufsmesse in Friedrich-List-Schule Es muss nicht unbedingt ein Studium sein

Ein Hauch von Kino erfüllt den Raum, als beim Saarbrücker Beratungs- und Software-Haus Orbis die Popcorn-Maschine angewärmt wurde und kurze Zeit später die Maisflocken ihren süß-warmen Duft verbreiteten. Wenige Minuten später füllt sich das Klassenzimmer an der Friedrich-List-Schule in Saarbrücken. Die jungen Leute aus umliegenden Gemeinschaftsschulen, Berufsbildungszentren und Gymnasien wollen nicht nur eine Portion Popcorn abgreifen; sie interessieren sich in erster Linie für die Ausbildungsgänge, die Orbis zu bieten hat – wie Büromanagement, Marketing-Kommunikation und Systemintegration.