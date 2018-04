Sag' Ciao zum Küchenabfall

Keine Lust mehr auf Verpackungsmüll? Die Saarbrücker Müllverweigerin und Bloggerin Laura Faust zeigt, wie es auch anders geht: in ihrem Workshop „Müllfreie Küche“ im Rahmen der saarländischen Aktionswoche gegen Lebensmittelverluste am Samstag, 21.April. Die Teilnehmer stellen unter Anleitung Wachstücher zum plastikfreien Verpacken von Lebensmitteln her und verschiedene Leckereien. Der Schwerpunkt liegt dabei auf dem Haltbarmachen von Lebensmitteln und der Herstellung von Getränken durch Fermentierung (Kumbucha, Salzzitronen, Kimchee). Der Workshop findet von 17 bis 20 Uhr im Saarbrücker Unverpackt Laden, Bruchwiesenstraße 6, statt. Teilnahmegebühr: 10 Euro plus die Kosten für die Zutaten.

Anmeldung per Mail unter laura@lesswaste-lessworries.de