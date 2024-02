518. Montagsdemo in Saarbrüccken City Seit 20 Jahren in Saarbrücken auf der Straße gegen Peter Hartz

An jedem ersten Montag im Monat gehören sie fest zum Saarbrücker Stadtbild: die Montagsdemonstranten und ihr Mikro, an dem jeder für maximal drei Minuten seine Meinung sagen kann. Wie immer traf man sich vor der Europa-Galerie – an diesem kalten Februarabend bereits zum 518. Mal. Rund zehn Menschen und ein vierbeiniger Begleiter versammelten sich um 18 Uhr und liefen dann gemeinsam zur Thalia-Buchhandlung in der Bahnhofsstraße.