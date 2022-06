Randständige in der Saarbrücker City : Wie kann der Konflikt an der Johanneskirche gelöst werden?

Die randständige Szene trifft sich an der Saarbrücker Johanneskirche. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken-St. Johann Der Konflikt um die Randständigen an der Johanneskirche im Zentrum von Saarbrücken schwelt. Der Saarbrücker Oberbürgermeister Uwe Conradt (CDU) hat sein „Umsiedlungsprojekt“ auf Eis gelegt. Wolfgang Edlinger von der Armutskonferenz erinnert an die Lösung 1996/97 im Streit um die Punker am St. Johanner Markt.