Radsportereignis in Saarbrücken Weiße Blüten und ein Metall-Radler werben für die Deutschlandtour

Es ist ein Hingucker auf den zweiten Blick. Seit ein paar Tagen steht ein Blumenkasten vor dem Karstadt-Kaufhaus, in dem weiße Blüten ihre Pracht entfalten. Nicht sehr hoch ist dieser Kasten, aus dem in der Mitte ein Radler aus Metall ragt. Hat die Stadtverwaltung an diesem verwaisten Ort, an dem früher eine halbrunde Sitzgelegenheit vielen vom Einkaufstrubel erschöpften Zeitgenossen ein paar Minuten des Verschnaufens ermöglichte, etwas für innerstädtische Ästhetik getan?