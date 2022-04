Festakt zum Jubiläum : Vor 700 Jahren: Freiheitsbrief legt Grundstein für selbstbestimmtes Leben der Saarbrücker

Verfassungsrichter Peter Müller kritisierte bei dem Festakt mit scharfen Worten sowohl Wladimir Putin als auch Viktor Orbán. Foto: Sebastian Dingler

Saarbrücken Es war ein für Saarbrücken wegweisendes Ereignis, dessen Jubiläum die Politik nun mit einem Festakt gedacht hat: Vor 700 Jahren erhielt Saarbrücken den Freiheitsbrief, die Grundlage für selbstbestimmtes Leben und bürgerliches Engagement. Überraschend ist, welcher zentraler Demokratie-Begriff in dem Saarbrücker Dokument 30 Mal häufiger vorkommt, als in der viel gerühmten amerikanischen Unabhängigkeitserklärung.

Genau 700 Jahre ist es her, dass Graf Johann I. von Saarbrücken Commercy und dessen Frau Mathilde mit einem Freiheitsbrief den Bewohnern von Saarbrücken und St. Johann die Bürgerrechte gaben. Auch wenn in dem Brief schon von der Stadt Saarbrücken und dem Dorf St. Johann die Rede ist, gilt er doch als Urkunde für die Stadtrechte beider Gemeinden. Um dieses für die Stadt so wichtige und wegweisende Ereignis zu würdigen, lud Saarbrückens Oberbürgermeister Uwe Conradt (CDU) zu einem Festakt im Rathaussaal ein.

Gekommen war viel politische Prominenz wie Landtagspräsident Stephan Toscani (CDU) und SPD-Fraktionsführer Ulrich Commerçon. Lieber hätte er ein größeres Fest unter Beteiligung der Bürger ausgerichtet, sagte Conradt in seiner Begrüßung, das habe jedoch die Pandemie verhindert. So lauschten die etwa 30 Anwesenden den Festreden von Bundesverfassungsrichter und Ex-Ministerpräsident Peter Müller (CDU) und dem Oberbürgermeister von Münster, Markus Lewe (CDU), der auch Präsident des Deutschen Städtetages ist. Die Veranstaltung wurde auch online übertragen und dabei simultan auf Französisch übersetzt.

Saarbrücken nimmt Menschen aus der Ukraine auf

In der Begrüßung erinnerte Conradt an „die Menschen in der Ukraine, die für ihre Freiheit, die Demokratie und das Recht bereit sind auch zu kämpfen“. Dass den Menschen in Saarbrücken im Jahr 1322 die Freiheit wichtig war, zeige eine rein quantitative Betrachtung: In der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung komme das Wort nur einmal vor, in der französischen Erklärung der Bürgerrechte nach der Revolution dreimal. In den 77 Zeilen des Saarbrücker Freiheitsbriefes komme das Wort jedoch 31 Mal vor. Der Freiheitsbrief habe den Grundstein gelegt für den wirtschaftlichen und kulturellen Aufstieg von Saarbrücken. Die Stadt nehme jetzt Menschen offenherzig auf, allein bis Ende März seien es 1102 aus der Ukraine gewesen. „In einer Zeit, in der das russische Putin-Regime und das kommunistische China anstreben, die Weltordnung zu ändern auf Kosten der Freiheit, der Demokratie und des Rechts, liegt es an uns zu entscheiden, was die Freiheit uns heute wert ist“, meinte der Oberbürgermeister.

Müller stieß ins gleiche Horn: „Die tiefere Ursache dieses Krieges ist ja weniger der territoriale Großmachtanspruch des russischen Diktators, sondern dahinter steht die Angst vor der Freiheit.“ Die Menschen in der Ukraine kämpften nicht nur für ihre, sondern auch für unsere Freiheit. Wir müssten alles tun, was verantwortbar getan werden kann, um das verbrecherische Treiben des russischen Diktators zu beenden. Für diesen Appell spendeten die Anwesenden spontanen Applaus.

Verfassungsrichter Peter Müller tritt für Demokratie ein

Dann kam der Verfassungsrichter auf den Freiheitsbegriff des Grundgesetzes zu sprechen: „Jeder Eingriff der Obrigkeit in die Freiheit ist rechtfertigungsbedürfig.“ Das sei natürlich noch nicht der Freiheitsbegriff gewesen, den Graf Johann im Sinn hatte. Trotzdem sei die Gewährung von Freiheit für den damaligen Menschen ein Geschenk gewesen. „Mit dem Saarbrücker Freiheitsbrief wurde die Grundlage geschaffen, dass selbstbestimmtes Leben, dass bürgerschaftliches Engagement sich entwickeln wird.“ Müller erwähnte auch, dass der Freiheitsbrief ein Stück Demokratie enthielt. Am Sonntag vor Pfingsten, so steht es da nämlich, sollte von allen Bürgern das Gericht samt Meier, Schöffen und „Heimbürge“ (eine Art Gemeindeverwalter) gewählt werden. Anschließend kritisierte der Verfassungsrichter, dass „bis tief in das Herz der Europäischen Union die zwingende Verbindung von Rechtsstaatlichkeit und Demokratie in Frage gestellt wird“. Gemeint war damit Ungarns Regierungschef Viktor Orbán, der gesagt habe, im Zweifel müsse die Demokratie aus den Fesseln des Rechtsstaats befreit werden. „Das geht an das Mark der Freiheit“, sagte Müller und erinnerte in diesem Zusammenhang an „die dunkelsten Jahre der deutschen Geschichte“.

Der über Videostream zugeschaltete Markus Lewe begann seine Rede ebenfalls mit dem Krieg, speziell mit den in Trümmern liegenden Städten der Ukraine. Aber auch bei uns seien demokratische Selbstverständlichkeiten gefährdet. „Wir erleben in den Städten Formen von Antisemitismus, Formen von Rassismus, von Ausgrenzung.“ Die Frage sei, wie man resiliente Stadtgesellschaften schaffen könne. Ein wichtiger Punkt dabei sei die Erzeugung von Identität: „Dass die Menschen sich zuhause fühlen.“ Saarbrücken liege für Lewe nicht am Rande Deutschlands, das sei eine veraltete Sicht, sondern im Herzen Europas. Nie wieder wolle er erleben, dass Grenzen geschlossen werden müssen, betonte der überzeugte Europäer.