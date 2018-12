später lesen Drei Blitzer betroffen Unbekannte verkleiden Blitzer in Saarbrücken als Zuckerstange FOTO: Polizei FOTO: Polizei Teilen

In der Nacht zum Montag haben Unbekannte die Blitzer in der Talstraße, Metzer Straße und Egon-Reinert-Straße in Saarbrücken umhüllt, so dass diese aussahen wie Zuckerstangen. Das hat die Polizei in Saarbrücken mitgeteilt. Von Simone Dorscheid