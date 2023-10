Irreführende Hinweise für Autofahrer Stadtklinik Saarbrücken seit Monaten geschlossen – Schilder geben Rätsel auf

Das Evangelische Stadtkrankenhaus an der Ecke Egon-Reinert-/Großherzog-Friedrich-Straße ist seit Mitte März geschlossen. Dennoch standen am Dienstag in Saarbrücken immer noch Hinweisschilder auf dieses ehemalige Krankenhaus an den Straßen. Wie lange soll diese Irreführung für Menschen, die nicht aus Saarbrücken kommen und in einem akuten Notfall den Schildern zum Evangelischen Stadtkrankenhaus folgen, noch bestehen bleiben?