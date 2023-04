Wo kommen Kneipennamen her? Das Geheimnis der Kneipennamen in Saarbrücken

Der Irish Pub „Old Murphys“ am St. Johanner Markt in Saarbrücken ist seit mehr als zehn Jahren ein beliebter Treffpunkt der Saarbrücker. Ob für Live-Musik, Karaoke, Pub-Quizze oder Sport-Event Übertragungen – das „Old Murphys“ zieht mit seinem irischen Charme viele Kneipengänger an. Nicht nur am irischen Nationalfeiertag, dem St. Patricks Day.