Gemischte Reaktionen der Leute Sie ist die einzige Frau bei der Müllabfuhr in Saarbrücken: „Man muss anpacken können“

Acht bis zehn Kilometer können es schon am Tag werden, die ein Müllwerker zu Fuß zurücklegen muss. Dabei bewegt er rund 800 Müllgefäße, um die Stadt und das Umland sauber zu halten. Als wir Vanessa Lamy am Nachmittag zu einem Gespräch am Gaschhübel in Saarbrücken treffen, dem Verwaltungssitz des Entsorgers ZKE, hat sie solch eine Tour gerade hinter sich gebracht. Sie arbeitet seit dem 1. September 2023 bei dem städtischen Entsorgungsbetrieb. Und das ist eine Besonderheit, schließlich ist sie derzeit die einzige Müllwerkerin in Saarbrücken.