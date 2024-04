In Viktoriastraße Schwerer Verkehrsunfall in Saarbrücken – Fußgänger von Linienbus erfasst

Gegen 11:15 Uhr war ein Linienbus vom Hauptbahnhof in Richtung Altsaarbrücken unterwegs. In der Viktoriastraße in Höhe der Querung Bahnhofstraße trat unvermittelt ein Fußgänger auf die Fahrbahn und wurde von dem Bus erfasst. Laut Polizeiangaben zeigte die Ampelanlage des Fußgängers zu diesem Zeitpunkt Rot, der Busfahrer hatte Grün. Der Fußgänger wurde bei dem Aufprall schwer verletzt, sei jedoch außer Lebensgefahr. Er wurde in eine Klinik eingeliefert.