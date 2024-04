Zahlreiche Verletzte Schwerer Unfall in Saarbrücken – Fußgänger (39) von Linienbus erfasst

Am Dienstag, 30. April 2024, ist es in der Viktoriastraße in Saarbrücken zu einem Unfall gekommen, bei dem ein 39-jähriger Fußgänger schwer verletzt wurde. Gegen 11:15 Uhr war ein Linienbus auf einem Sonderfahrstreifen vom Hauptbahnhof in Richtung Eisenbahnstraße unterwegs. In der Viktoriastraße in Höhe der Querung Bahnhofstraße trat unvermittelt ein Fußgänger auf die Fahrbahn und wurde von dem Bus erfasst.