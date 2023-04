Geister-Büro-Haus neben Parkdeck verfällt Riesen-Schandfleck neben Saarbrücker Rathaus – was macht die Stadt dagegen?

Exklusiv | Saarbrücken · An der Großherzog-Friedrich-Straße 1 am Saarbrücker Rathaus verfällt ein privates Geister-Bürohaus rasant: Graffiti allüberall, und Hunderte von Tauben nisten im größten „Taubenhaus“ Saarbrückens. Was tut die Stadtverwaltung? Der Eigentümer beklagt die Entscheidungsschwäche im Rathaus.

23.04.2023, 17:00 Uhr

Von Dietmar Klostermann Erster Autor

Es ist das größte „Taubenhaus“ Saarbrückens. Direkt neben dem Parkdeck am Rathaus und der legendären Parkdeck-Rigatoni-Küche steht an der Großherzog-Friedrichstraße/Ecke Christianenweg ein leeres Geister-Bürohaus, dessen Verfall sich immer rasanter beschleunigt. „Wenn ich morgens aus der Johannesstraße Richtung Rathaus gehe, bin ich immer sauer: Das macht das ganze Rathaus-Ensemble kaputt“, sagt Sascha Haas, SPD-Fraktionschef im Saarbrücker Stadtrat.