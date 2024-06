Großeinsatz in Saarbrücken Offenbar Auto mit Leiche in Saar gefunden – Sperrung der Stadtautobahn droht

Großer Einsatz der Polizei am Donnerstag in Saarbrücken: In der Saar wurde ein Auto entdeckt – offenbar mit einer Person darin. Für die Bergungsarbeiten muss nun wohl die Stadtautobahn gesperrt werden.

06.06.2024 , 17:10 Uhr

Link zur Paywall Bergungsarbeiten mitten in Saarbrücken – offenbar ein Auto und eine Leiche in der Saar entdeckt 14 Bilder Foto: BeckerBredel

Von BeckerBredel