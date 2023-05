Deutsch-Ausländischer Jugend-Club im Nauwieser Viertel Im Kampf gegen Rassismus will der Jugendclub auch den Namen wechseln

Gleich in ihrem Bewerbungsgespräch sprach sie etwas an, womit sie hadert: Der Name „Deutsch-Ausländischer Jugendclub“. „Das hört sich an, als wären wir eine Begegnungsstätte und würden mit einer Gruppe Jugendlicher andere Länder besuchen oder wir würden versuchen Leute mit Migrationshintergrund zum stereotyp-Deutschen zu machen“, meint Ricken. Dem sei aber keinesfalls so. Beim DAJC werde gegen Diskriminierung vorgegangen, Jugendliche und ihre Familien würden bestärkt und unterstützt, der Name „Deutsch-Ausländischer Jugendclub“ habe eine falsche Botschaft. „Wir benutzen das Kürzel DAJC bis jetzt weiterhin für den Wiedererkennungswert.“ Ende April wurde beschlossen, dass der DAJC ab Januar 2024 offiziell zu „Der Jugendclub“ umbenannt wird „Die Tatsache, dass wir zwei Begriffe weglassen, die wir vorurteilsbehaftet und aus fachlicher Sicht unhaltbar finden, ist dabei für uns ein klares Statement“, betont Ricken.