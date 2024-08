Serie Cafés in Saarbrücken Hinter dem Café Luuc versteckt sich ein aufstrebendes Gastro-Unternehmen

Saarbrücken · Das Café Luuc ist in Saarbrücken eine Institution in der Nähe des St. Johanner Markts. Doch das vegan-vegetarische Konzept aus Saarbrücken kommt nicht nur im Saarland gut an.

25.08.2024 , 07:01 Uhr

Die Regionalbetriebsleiterin des Café Luuc, Selina Klein, genießt in der Saarbrücker Türkenstraße draußen einen Himbeer Cheeskake. Foto: BeckerBredel

Von BeckerBredel