Unschlagbarer Kampfpreis Security sichert Eröffnung von „Haus des Döners“ in Saarbrücken

Absperrband, Absperrgitter, immer wieder muss sogar die Polizei einschreiten. Es sind mitunter höchst seltsame Szenen, die sich in deutschen Innenstädten abspielen, wenn die Imbisskette „Haus des Döners“ einen neuen Laden eröffnet. Den ersten gab es vor vier Jahren in Köln, rund 100 sind es inzwischen, und an diesem Freitag kommt der aktuellste Gastro-Kult ins Saarland.