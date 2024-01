Rabbi-Rülf-Platz Falschparker blockieren abends wichtigste Bushaltestelle mitten in Saarbrücken

Die Verkehrslage am Rabbiner-Rülf-Platz kurz vor der Wilhelm-Heinrich-Brücke ist abends regelmäßig mit einem Wort zu beschreiben: chaotisch. Wenn der Geschäftsschluss naht und auch danach, wenn die ersten Unterhaltungsdürstigen in die City strömen, geht der Kampf um einen Parkplatz los, der so zentral wie möglich sein soll. Das hat zur Folge, dass am Ende der Dudweiler Straße Richtung Alt-Saarbrücken an beiden Seiten wild geparkt wird.