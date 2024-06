Mieten, Verkehr, Obdachlose Einwohner sprechen Klartext: Das muss in Saarbrücken besser laufen

In welchen Bereichen sollte Saarbrücken besser werden? Wir haben Passanten in der Innenstadt gefragt. „Die Informationspolitik könnte besser sein. Vor allem bauliche Veränderungen und Neuerungen in der Stadt werden nicht früh genug kommuniziert. Die Kommunikation zwischen Stadt und Bürgern sollte im Allgemeinen verbessert werden“, sagt Christine Friemond.