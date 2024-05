„Geisterhaus“ in Rathaus-Nähe Ex-Möbelhaus im Herzen von Saarbrücken – das sind die Pläne für das Witwe-Hess-Haus

Es ist eine traurige Geschichte, die mitten in Saarbrücken spielt, jedoch bald ein Happy End haben könnte. Wenn an diesem Dienstag ab 16 Uhr der Stadtrat im Bürgerhaus in Dudweiler tagt, steht unter Punkt Ö 18: „Entwicklung Immobilie Großherzog-Friedrich-Straße 1 und Gerberviertel – Grundsatzentscheidung“. Also etwas ganz Wichtiges für Saarbrücken. Denn bei dieser Immobilie handelt es sich um das etwa Anfang der 1960er Jahre erbaute ehemalige Möbelhaus der Witwe Hess. In diesem Gebäude gegenüber dem Rathaus an der Saarbahn gelegen hatte die Stadtverwaltung selbst bis etwa 2012 Büros für verschiedene Ämter angemietet. Doch danach stand das Haus aus grauem Beton leer: Die großen Fenster im ersten Stock fehlten dann irgendwann, Tauben fanden dort zu Hunderten ihr Quartier, rings um das Haus sammelte sich der Müll einer Großstadt.