Beliebte Attraktion Nach Verlängerung — Saarbrücker Riesenrad wird nun abgebaut (mit Fotos)

Saarbrücken · Die Attraktion war so beliebt, dass sie nach dem Weihnachtsmarkt noch in die Verlängerung ging. Nun wurde das Riesenrad in Saarbrücken abgebaut.

26.02.2024 , 12:52 Uhr

16 Bilder Nach Verlängerung — Saarbrücker Riesenrad wird nun abgebaut 16 Bilder Foto: BeckerBredel

Von BeckerBredel