Nachwuchsprojekt : „Media & me“ hofft auf Fördermittel

Jan Hofer, Chefsprecher der ARD-Tagesschau, der Vorstandsvorsitzende des MedienNetzwerks SaarLorLux e. V., Dr. Gerd Bauer, und der Vorsitzende des Medienrats der Landesmedienanstalt Saarland, Prof. Dr. Stephan Ory, haben im Rahmen der Abschlussveranstaltung des Projektes Media & Me – Backstage bei Medienberufen die Zertifikate an die Absolventinnen und Absolventen des dritten Jahrgangs übergeben. 15 junge Erwachsene haben in den letzten sieben Monaten die unterschiedlichen Facetten des Journalismus und der verschiedenen Medienberufe in der Großregion kennengelernt. Foto: Landesmedienanstalt