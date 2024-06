Nach Großeinsatz in Saarbrücken Auto mit Leiche in der Saar – heute setzt Polizei Ermittlungen zum Vermisstenfall fort

Polizeitaucher haben am Donnerstag, 6. Juni, einen öffentlichkeitswirksamen Einsatz am Saarufer unterhalb des Staatstheaters in Saarbrücken. Der Bereich wurde gesperrt. Zwischen Ostspange und Bismarckbrücke waren den Tag über viele Einsatzkräfte vor Ort. Der Grund: Das Wasser- und Schifffahrtsamt hat nach dem Hochwasser bei Untersuchungen der Fahrrinne ein Auto in der Flussmitte entdeckt. Bei einer Sonarfahrt suchten sie eine Übungskarosse der Feuerwehr, stießen dann aber auf ein anderes Fahrzeug. „In dem Auto fanden die Taucher eine leblose Person“, teilte eine Sprecherin der polizeilichen Führungs- und Lagezentrale in Saarbrücken am Abend mit.