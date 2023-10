Wöchentliche Turniere Spiele- und Sammelkarten-Laden Battle Bear eröffnet Filiale in Saarbrücken

In Kaiserslautern gibt es „Battle Bear“ bereits seit 2015, jetzt hat der Spiele-Laden auch in Saarbrücken seine Pforten geöffnet. Die Eröffnungsfeier mit zwei Turnieren lockte rund 150 Besucher an. „Es war ziemlich voll hier“, freut sich Geschäftsführer Okan Tayfun Bayraktar. Als leidenschaftlicher Spieler nahm er früher selbst regelmäßig an solchen Turnieren, wo sich Leute etwa zu Brettspielen treffen, teil und wurde 2018 sogar Deutscher Meister.