Wie die Polizei mitteilte, war der Mann auf seinem Mountain-Bike in der Saarbrücker Mainzer Straße unterwegs. Dabei missachtete er eine rote Ampel und stieß in Höhe der Einmündung in die Breslauer Straße mit einem weißen VW Golf zusammen. Der Radfahrer prallte dabei auf die Windschutzscheibe. Er war vor Ort noch ansprechbar und wurde mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der 81-jährige Fahrer des Golfs, ebenfalls ein Saarbrücker, kam mit dem Schrecken davon.

Das Auto wurde an der Motorhaube und an der Frontscheibe beschädigt. Bei dem Mountain-Bike handelt es sich um Totalschaden. Die Polizei geht von einem Gesamtschaden von mehreren Tausend Euro aus.

FOTO: BeckerBredel