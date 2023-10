Streit im Saarbrücker Bürgerpark 20-köpfige Gruppe greift zwei junge Männer mit Küchenmesser an

Saarbrücken · Ein Streit im Bürgerpark in Saarbrücken ist eskaliert. Am Samstag hat eine große Gruppe zwei junge Männer angegriffen. Was genau passiert ist.

01.10.2023, 13:10 Uhr

Foto: dpa/Carsten Rehder