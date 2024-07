Riesiger Schaden Ladendiebstähle in Saarbrücken steigen dramatisch an – immer häufiger „marodierende Banden“

Saarbrücken · Der jährliche Schaden durch Ladendiebstahl beläuft sich mittlerweile auf zig Millionen im Saarland. Vor allem in Saarbrücken wird geklaut, was nicht niet- und nagelfest ist. Immer häufiger schlagen spezialisierte Banden zu. Was am häufigsten geklaut wird.

05.07.2024 , 17:12 Uhr

Hier zeigt der Mitarbeiter einer Sichewheitsfirma, wie Ladendiebe mit präparierten Koffern Sicherungsetiketten an der Ware überlisten. Foto: dpa/Boris Roessler