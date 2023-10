Trotz Online-Handels Kaufhäuser haben definitiv eine Zukunft – wenn sie endlich was dafür tun

Investoren kommen und gehen, die Kaufhäuser bleiben: Wenn es doch nur so einfach wäre. Das Massensterben der Kaufhäuser in Deutschland in den vergangenen Jahrzehnten spricht eine andere Sprache. Der letzte Mohikaner in der Runde der Großkaufhäuser ist Galeria Karstadt Kaufhof. Und auch hier ist die zweite Insolvenz zu bewältigen, viele der Kaufhäuser wurden vom Management in Essen geschlossen, zuletzt auch im Saarland die beiden Kaufhof-Warenhäuser in Saarbrücken und Neunkirchen. Doch es gibt Mittel und Wege, den Trend zu stoppen, der vor allem durch die Abwanderung der Kundschaft in den vermeintlich kostengünstigeren Online-Handel befeuert wurde.