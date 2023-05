Großes Auto-Dorado in Saarbrücken Wird der Beethoven-Parkplatz zu einer Grünanlage? Parteien und OB Conradt reagieren auf Vorstoß

An der Einfahrt zum Beethoven-Parkplatz mitten in der Saarbrücker City zwischen Dudweiler- und Sulzbachstraße prangt in großen Lettern der Name der niederländischen Betreiber-Firma: Q-Park. Und dieser Konzern, der Milliarden in Europa mit dem Parken verdient, ist es auch, der bei allen Gesprächen um eine Rückverwandlung der betonierten und versiegelten Fläche in eine Parkanlage, wie sie vor 100 Jahren dort bestand, auftaucht.