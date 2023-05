Müll- und Wertstoffentsorgung „Bürgerabzocke“, Umweltbelastung und mehr: Saarbrücker beschweren sich über den ZKE

Warum werden die Restmülltonnen von dem Zentralen Kommunalen Entsorgungsbetrieb (ZKE) der Stadt Saarbrücken nach der Leerung wieder zurückgestellt, während bei denen für Papier diese Aufgabe die Hausgemeinschaften übernehmen müssen? Warum setzt der Entsorger in manchen Saarbrücker Stadtteilen bei der Abfuhr des Bio-Guts aus den Grünen Tonnen kostenpflichtige „Vor- und Nachkommandos“ ein? Und kann es den Anliegern in Wohngebieten zugemutet werden, die gelben Tonnen zu einem zentralen Sammelplatz zu bringen? Mehrere SZ-Leser sind verärgert über die Handhabung des ZKE und haben sich an unsere Redaktion gewendet. Wir haben bei dem städtischen Entsorger nachgefragt: