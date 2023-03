Verkehrswende Fahrrad-Parkhaus am Saarbrücker Hauptbahnhof – das sind die Pläne der SPD-Stadtratsfraktion

Ein Fahrradparkhaus am Hauptbahnhof Saarbrücken soll „ein sichtbares städtebauliches Zeichen für die Mobilitätswende – weg vom Auto, hin zum Fahrrad“ setzen, sagt die umweltpolitische Sprecherin der SPD-Stadtratsfraktion Saarbrücken, Christine Jung. Am 13. März reichten sie und der baupolitische Sprecher der SPD Stadtratsfraktion Mirko Wirschum die Interessensbekundung für ein Fahrradparkhaus bei dem Ausschuss für Bau, Freiraum und Stadtentwicklung ein, der an diesem Mittwoch um 16 Uhr im Saal 126 im Rathaus tagt. Im besten Fall soll bis 2026 für mindestens 100 neue Fahrradstellplätze am Hauptbahnhof beziehungsweise an der Postbankfiliale neben dem Hauptbahnhof gesorgt werden, so die beiden Sozialdemokraten.