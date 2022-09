Für Mitarbeiter eines Saar-Unternehmens : Große Firmen-Show bringt Glanz in die Saarlandhalle

Illingen/Saarbrücken Eine glamouröse Fernsehkulisse ist in die Saarbrücker Saarlandhalle eingezogen: Für eine Online-Veranstaltung mit Ehrungen und Live-Musik, zu der Zehntausende von Zuschauern nicht nur aus Deutschland erwartet werden. Dahinter steckt ein Unternehmen aus dem Saarland.

In der Saarlandhalle sieht es an diesem Freitag so aus, als käme der Fernsehklassiker „Wetten, dass“ zurück nach Saarbrücken. Rundes Sofa und Talkmastertisch, große Treppe und Musiker, die sich für den Live-Auftritt einrichten, rosa-goldenes Licht auf der Kulisse und an der Decke. Aber an diesem Samstag wird hier nicht gewettet, sondern geehrt. Ohne Publikum. Nicht wegen Corona, sondern weil hier eine interne Veranstaltung über die Bühne geht. Das Direktvertriebsunternehmen Prowin aus Illingen veranstaltet hier eine Show für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich online zuschalten. Bei diesem Herbstempfang soll nicht nur über Neuigkeiten aus dem Unternehmen informiert werden, es werden auch mehrere hundert Mitarbeiter für ihre Leistungen ausgezeichnet.