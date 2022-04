Serie Der Betrieb von nebenan : Pâtisserie Quanah Schott: „Wir wollen auch noch in fünf Jahren viel Freude bereiten“

Pâtisserie Quanah Schott: „Wir wollen auch noch in fünf Jahren viel Freude bereiten“

Serie Saarbrücken Für französische Törtchen, Macarons und Croissants muss man nicht über die Grenze fahren. Ein Abstecher bei Quanah Schotts Pâtisserie in der Mainzer Straße reicht. Bei einem Pâtisseriebesuch berichtet Schott der SZ von seinem Alltag und von der einen Sache, die ihn dabei manchmal ärgert.

Was bietet Ihre Firma an?

SCHOTT Wir bieten französische Pâtisserie an. „Petits gâteaux“-Törtchen, Macarons, Croissants, große Torten, saisonale Produkte wie Eis und Sorbet sowie die traditionellen Bûches de Noel, also Weihnachtsbaumstamm-Kuchen, zu Weihnachten.

Was ist Ihnen für Ihre Arbeit/Ihre Firma besonders wichtig?

Was ärgert Sie bei Ihrer Arbeit? Was bereitet Ihnen Sorgen?

SCHOTT Eigentlich ärgert mich nichts bei meiner Arbeit. Außer, dass man einfach zu wenig Zeit an einem Tag hat, um alle Ideen zu verwirklichen.

Wenn Sie mal vorausdenken: Wie stellen Sie sich Ihre Firma/Ihre Arbeit in fünf Jahren vor?

SCHOTT Fünf Jahre sind eine lange Zeit. Visionen und Pläne ändern und passen sich ständig der aktuellen Lage an. Was aber sicher ist: Wir wollen unseren Kunden auch noch in fünf Jahren viel Freude bereiten.