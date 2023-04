Shopping in Saarbrücken Zwei neue Geschäfte eröffnen in der Europagalerie

Am 31. März feierte außerdem Royal Donuts seine Premiere in der Galerie. Der Shop präsentiert im Erdgeschoss des Centers eine große Vielfalt an Donuts sowie Kaffee und Erfrischungsgetränke. Royal Donuts ist bekannt für außergewöhnliche Gebäckspezialitäten – letztes Jahr eröffnete auch eine neue Filiale in Saarlouis.