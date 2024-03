Umbruch im Mühlenviertel in St. Johann Bauboom in Saarbrücken: Diese Straße verwandelt sich bald in eine Wohnstraße

Die Abrissarbeiten an der alten Simca-Hochgarage sind in vollem Gange. Im Mühlenviertel in Saarbrücken sollen Miet- und Studentenwohnungen entstehen, hat die Saarland Bauträger Immobiliengruppe im Vorfeld der SZ mitgeteilt. Die Luftfotos vom Abriss lassen an ein ehemaliges Parkhaus denken, denn im Obergeschoss, das jetzt kein Dach mehr hat, sind Parkplätze.